أمطار رعدية غزيرة في العديد من الولايات ورياح قوية في الجنوب

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه باستمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة، أما كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 30ملم محليا.

وأضاف نفس المصدر أن تساقط الأمطار يستمر إلى منتصف نهار اليوم على المناطق الغربية والوسطى.

أما الولايات المعنية: الشلف، تيبازة، المدية، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيزي وزو والبويرة

وفي تنبيه آخر أفادت مصالح الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة، كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى30ملم على المناطق الشرقية.

فيما يستمر تساقط الأمطار إلى غاية منتصف ليلة اليوم.

أما الولايات المعنية: بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، سوق أهراس، برج بوعريرج، سطيف، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة

أما في المناطق الجنوبية، فستعرف استمرار هبوب رياح قوية

تتعدى سرعتها 50 كلم/سا مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فهبوب الرياح يستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية: بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية واليزي.