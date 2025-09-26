أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم، تساقط أمطار رعدية على السواحل الوسطى والشرقية. وكذا تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 25 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية، على شمال الصحراء والواحات. ورعود على الجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.