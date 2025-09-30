أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض الولايات بشمال وجنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية والوسطى. وطقس غائم جزئيا بالمناطق الغربية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبجاية وبرج بوعريريج، جيجل وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات سكيكدة وميلة وباتنة وعنابة وقالمة وأم البواقي وخنشلة، والطارف، سوق أهراس وتبسة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.