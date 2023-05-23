أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان ومستغانم.

ونبّه الديوان من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

أما الولايات المعنية فهي كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، سكيكدة. قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، سطيف، باتنة وبرج بوعريريج

كما حذرت المصلحة ذاتها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00. وسيستمر إلى غاية فجر غد الأربعاء. على كل من الجلفة، تيزي وزو، البويرة والمسيلة، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.