أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من تيزي وزو. بومرداس، الجزائر، البليدة، البويرة.

وفي تنبيه آخر صدر صبيحة اليوم، توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار بكميات معتبرة محليا على الولايات الشرقية والجنوبية للبلاد نهار اليوم الأربعاء. بداية من الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل. على كل من بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة. أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة

كما أفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، المنيعة، إن صالح، إليزي، أدرار، تمنراست، برج باجي مختار.

