أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة. كما ستصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 50 ملم محليا.

وعن الولايات المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة وقسنطينة.

إضافة إلى ميلة، سطيف وبرج بوعريريج.

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كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية للوطن.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه لها أن كمية الأمطار المرتقبة ستصل إلى 40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة على الأقل.

في حين ذكرت أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، بجاية، ميلة وأم البواقي.

كما تسببت الأمطار والثلوج الكثيفة التي تساقطت بداية من صبيحة اليوم الخميس، في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين والمركبات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البيض الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي البيض وآفلو بولاية الأغواط على مستوى منحدر قارمي بلدية الغاسول بسبب تساقط الثلوج.

كما أنه بولاية سيدي بلعباس الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ مغلق بالضبط على مستوى بلدية الضاية بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى توخي الحيطة والحذر بعلى مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي رأس الماء ووادي السبع بسبب تساقط الثلوج.