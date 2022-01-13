أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس، وتتعدى كمية الأمطار 40 ملم.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي

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أمطار رعدية تصل إلى 30 ملم في هذه الولايات

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الوطنية. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن كمية الأمطار ستتعدى 30 ملم محليا.

في حين سيكون تساقط الأمطار، بداية من الساعة 21:00 اليوم و يستمر إلى غاية فجر اليوم الخميس. وذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وسطيف.

بالمقابل حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج، على المرتفعات الشرقية للبلاد. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الثلوج مستمرة من غلى غاية فجر اليوم الخميس.

في حين ذكر التنبيه ذاته للمصلحة، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من بجاية، جيجل، سطيف، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة.

كما حذر الديوان الوطني، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى الـ 50 كلم في الساعة على السواحل الوطنية. وسيصل علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر اليوم الخميس.

وعن السواحل المعنية بالرياح، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. إضافة إلى بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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