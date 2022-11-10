أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على بعض ولايات الوطن. كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى الأمطار الرعدية مرتقبة من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان. إضافة إلى تيارت، الشلف، مستغانم، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، معسكر.

لتنتقل إلى بعض الولايات الوسطى خلال الظهيرة. على غرار البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة. حيث ستتراوح كمية الأمطار من 15 إلى 20 ملم.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، لمصالح الأرصاد الجوية، تبيّن قدوم إضطراب جوي محمّل بهواء بارد وأمطار تكون من ضعيفة إلى متوسطة الفعالية تخص المناطق الغربية والوسطى.

كما تبين النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأجواء يوم الجمعة ستكون مغشاة مع تساقط أمطار متفرقة. لتعود الأجواء إلى الصفاء بداية من الظهيرة على أغلب الولايات الوسطى والغربية.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير مصالح الأرصاد الجوية، إلى أنها تبقى منخفضة خلال الليل والصبيحة بسبب الكتلة الهوائية الباردة والأمطار. حيث ستتراوح مابين 4 و 10 درجات على المناطق الشمالية وشمال الصحراء. غير أنها سترتفع خلال الظهيرة وتصبح الأجواء حارة بداية من يوم الجمعة. أين ستتراوح مابين 28 إلى 34 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب.

وعن حالة البحر المرتقبة، فسيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب، اليوم الخميس، على السواحل الوسطى والشرقية. بالإضافة كذلك إلى أنه سيكون من قليل الإضطراب إلى مضطرب بداية من يوم الجمعة على السواحل الشرقية والوسطى. أين ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.