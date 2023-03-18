أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن. وهذا بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم الغد الأحد.

أما الولايات المعنية بالأمطار فهي كل من النعامة، البيض، شمال الأغواط، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت.

كما حذرت في نشرية ثانية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة كمية الأمطار تتراوح بين 20 إلى 30 ملم محليا. بداية من السادسة من مساء اليوم إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الأحد. وهذا في كل من بشار، شمال بني عباس.

12 ولاية أخرى معنية

في حين، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على 12 ولاية من ولايات الوطن.

ويخص التنبيه كل من الولايات الآتية: الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البليدة وبشار.

وحسب ذات التنبيه، الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية غاية منتصف الليل.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تغير الوضعية الجوية بداية من الجمعة على المناطق الداخلية للوطن وبعض الولايات الساحلية بسبب قدوم إضطراب جوي. مع ارتقاع درجات الحرارة في بعض الولايات الأخرى.

كما عرفت أمسية الجمعة إضطراب جوي من متوسط إلى ضعيف النشاط. محمل بأمطار تكون في البداية على الولايات الغربية. على غرار سيدي بلعباس، سعيدة المشرية، تيارت، بوسعادة. والأغواط. لتنتقل إلى الولايات الوسطى، يوم السبت على غرار العاصمة، البليدة، الشلف. أين ستتراوح كميتها من 10 إلى 15 ملم محليا.