أمطار رعدية غزيرة في 15 ولاية اليوم الإثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم محليا.

وأضاف نفس المصدر أن بداية تساقط الأمطار من السادسة مساءً إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غيليزان، تيارت، الشلف، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، البليدة، معسكر.

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وجاء في التنبيه أن كميات الأمطار تصل إلى 30 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، سطيف، باتنة والمسيلة.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة.

وأضاف نفس المصدر أن صلاحية التنبيه ستكون بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما الولايات المعنية: تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران وعين تيموشنت.

وفي تنبيه آخر للأرصاد الجوية حذّر من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى50كلم في الساعة.

صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين وتكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية: أولاد جلال، المغير، تقرت وورقلة.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية،السبت الماضي، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 50 ملم محليا.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار ستكون مرفوقة بحبات البرد وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية، فهي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، ميلة، قالمة، سوق أهراس. إضافة إلى باتنة، أم البواقي، خنشلة و تبسة.