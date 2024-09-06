أمطار رعدية غزيرة في 15 ولاية اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الجمعة، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثانية زوالا اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من النعامة والبيض وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمسيلة والبويرة والمدية وبرج بوعريريج.

فيما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

وحسب هذه النشرية، يبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثانية زوالا اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف وبني عباس وأدرار، تيميمون، وبشار.