أمطار رعدية غزيرة في 15 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية،من تساقط أمطار رعدية غزيرة على السواحل الوسطى والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية.

وحسب ذات المصدر فإن صلاحية التنبيه ستكون من منتصف نهار اليوم الإثنين إلى غاية 21:00 سا مساء.

وفيما يخص الرياح ستكون سرعتها من 50إلى 60كلم/سا على كافة سواحل الوطن، أما في الجنوب فستكون في حدود 40 كلم/سا.

أما الولايات المعنية: الولايات المعنية: الشلف، بجاية،البليدة،تيزي وزو،الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، بومرداس، الطارف، تيبازة، ميلة وعين الدفلى.

وجاء في ذات التنبيه أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 25ملم محليا.