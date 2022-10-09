أمطار رعدية غزيرة في 20 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية تتعدى 30 ملم محليا. وهذا بداية من منتصف النهار الى غاية الثالثة من فجر يوم الاثنين.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن الأمطار مرتقبة في كل من ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة، تيارت. إضافة إلى ميلة، تيزي وزو، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة، بشار.

;سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 8 أكتوبر، 4350 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. والحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والتقلبات الجوية.

وفيما يتعلق بتدخلات الحماية، إثر سقوط أمطار رعدية خاصة على سعيدة، البيض، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، تبسة، سكيكدة وخنشلة. حيث قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار داخل الهيئات عمومية وأحياء سكنية.

كما تم بولاية سعيدة انتشال شخص يبلغ من العمر 70 سنة متوفي جرفته مياه الأمطار. وهذا على اثر انقلاب جرار فلاحي في وادي بالقرب من مصنع الإسمنت بلدية حاسنة. و8 عمليات امتصاص مياه الأمطار المتراكمة عبر مختلف أحياء بوسط بلدية سعيدة وبلدية اولاد خالد.

كما تم إخراج في ولاية البيض، شاحنة وسيارة بالوادي، وانقاذ 3 أشخاص على متن دراجة نارية في الطريق الرابط بين بلديتي السخونة والرقاصة. وانقاذ شخص على إثر انقلاب شاحنة على الطريق الوطني رقم 111 بلدية الأبيض سيدي الشيخ. وانقاذ شخصين على متن سيارة محصورة بمياه الأمطار بلدية الرقصة.