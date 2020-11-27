أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية

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أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية
بقلم أمينة لعلالي

وجّهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 30 ملم محليا.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية هي: الشلف، البويرة، الأغواط، البليدة، الجزائر العاصمة، تيارت، الجلفة، سعيدة، المدية، مستغانم، المسيلة ومعسكر.

وأيضا: البيض، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.

الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة 10:00 لتستمر إلى فجر يوم غد السبت.

وفي تنبيه ثان، أفاد مصالح الأرصاد الجوية باستمرار تسقاط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية والجنوب الغربي.

الولايات المعنية: تلمسان، بشار، سيدي بلعباس، النعامة وعين تيموشنت.

كمية الأمطار قد تصل إلى 40 ملم محليا، على أن تستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 15:00.


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