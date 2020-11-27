أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية

وجّهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 30 ملم محليا.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية هي: الشلف، البويرة، الأغواط، البليدة، الجزائر العاصمة، تيارت، الجلفة، سعيدة، المدية، مستغانم، المسيلة ومعسكر.

وأيضا: البيض، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.

الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة 10:00 لتستمر إلى فجر يوم غد السبت.

وفي تنبيه ثان، أفاد مصالح الأرصاد الجوية باستمرار تسقاط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية والجنوب الغربي.

الولايات المعنية: تلمسان، بشار، سيدي بلعباس، النعامة وعين تيموشنت.

كمية الأمطار قد تصل إلى 40 ملم محليا، على أن تستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 15:00.