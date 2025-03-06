أمطار رعدية غزيرة في 27 ولاية

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الخميس، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر. على خريطة اليقظة إلى أن تساقط الأمطار يكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، قسنطينة، أم البواقي، ميلة، سطيف، برج بوعريرج، المسيلة، باتنة، خنشلة، بسكرة، تيبازة، الشلف، وهران، عين تموشنت، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.