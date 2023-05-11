أمطار رعدية غزيرة في 9 ولايات وحرارة تصل إلى 44 درجة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من الولايات. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الجمعة.

كما أشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من سوق أهراس، بجاية. أم البواقي، تبسة، باتنة، عنابة، سكيكدة، جيجل، خنشلة.

كما افاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون حارة نسبيا اليوم، على طول الشريط الحدود الجزائر-مالي. نحو منطقة تندوف وبني عباس.

في حين، ستتراوح درجات الحرارة، ما بين 21 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 20 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية . وما بين 31 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

وفيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة عند وجود موجة الحر، فنصحت الحماية المدنية، بعدم التعرض لأشعة الشمس. خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

كما أشارت الحماية، إلى استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. وإغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها. وإذا توجب الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. كما يفضل أن تكون فاتحة اللون. الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل. وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة. وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى.

وإعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.