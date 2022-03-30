أمطار رعدية غزيرة في 9 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا.

وجاء في ذات التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم وتستمر الى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية: عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سيدي بلعباس وتلمسان.

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كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من منتصف نهار أمس الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة. بكميات تتعدى 50 ملم محليا بداية من الساعة الرابعة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأربعاء.

كما ستتساقط الامطار على ولايات تيارت، الجلفة، تسمسيلت، المدية، البليدة، و البويرة.

وفي نشرية خاصة ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، و بومرداس.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة فجر يوم الأربعاء.

في حين، ذكر تنبيه من المستوى الأولى، أن الولايات المعنية هي كل من البيض، النعامة، سعيدة، بني عباس، بشار، الاغواط. إضافة إلى الجلفة، بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، المدية، المسيلة، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة صبيحة اليوم، من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال. وأضاف نفس المصدر أن سرعة الرياح ستتراوح مابين 80 و 100 كلم / سا، وهذا إلى غاية الساعة 23سا ليلا.