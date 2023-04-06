أمطار رعدية غزيرة ليلة اليوم وغدا على هذه الولايات

أفادت نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، ليلة اليوم وغدا الجمعة على عدة ولايات.

وجاء في النشرية الأولى، تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف الليل، إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة.

وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 15 إلى 25 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من جنوب البيض وتيميمون والمنيعة وغرداية.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح بين 15 إلى 25 ملم محليا.

ويبدأ تساقط الأمطار على الساعة السادسة صباحا، لتستمر إلى غاية السادسة من مساء يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تقرت والوادي وشمال ورقلة.