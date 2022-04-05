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قناة النهار

أمطار رعدية غزيرة مرتقبة ورياح قوية ..

بقلم قناة النهار
أمطار رعدية غزيرة مرتقبة ورياح قوية ..
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أمطار رعدية غزيرة مرتقبة ورياح قوية ..

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رابط دائم : https://nhar.tv/UBEUt
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