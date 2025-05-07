أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من مساء اليوم الأربعاء على الولايات الشرقية للوطن.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بشرق البلاد. حيث تتعدى كميات الأمطار 40 ملم و مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من 15سا لنهار اليوم إلى غاية 6 سا من يوم غد الخميس.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف وميلة. بالإضافة كذلك إلى برج بوعريريج، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي وتبسة.