أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة اليوم الأربعاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وحسب ذات النشرية، سيكون بداية تساقط الأمطار على الساعة الثانية بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من برج باجي مختار تمنراست وإن قزام.

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كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تصل إلى 20 ملم.

وجاء في ذات التنبيه أن الأمطار ستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية في النشرية فتتمثل في سوق أهراس، وأم البواقي، وتبسة، وبسكرة، وتمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

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