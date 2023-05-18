أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 12 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الارصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الداخلية وشمال الصحراء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذّر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. حيث أن كمية الأمطار تتراوح بين 20 و40 ملم محليا بداية من السادسة مساء الى غاية منتصف نهار يوم الغد الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار على ولايات جنوب تلمسان، النعامة، و البيض.

وفي نشرية جوية ثانية حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. حيث أن كمية الأمطار تتراوح بين 20 و 40 ملم محليا وقد تتعدى 50 ملم محليا بداية من فجر يوم الغد الجمعة إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة. على ولايات الأغواط، غرداية، الجلفة، أولاد جلال، المغير، مسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة.