أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 23 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 22:00 اليوم.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى سكيكدة، قالمة، عنابة، الطارف، قالمة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، بسكرة، جيجل وتيزي وزو

وفي تنبيه ثان حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الساعة 15:00 اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة. على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، سعيدة والنعامة.