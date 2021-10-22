أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على المناطق الشمالية للوطن. بداية من مساء اليوم الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات الشلف، الجزائر العاصمة، بجاية جيجل، البويرة، تيبازة، بومرداس تيزي وزو، المدية، عين الدفلى والبويرة. أين ستتعدى كميتها 40 ملم/محليا. وتكون بداية من السادسة مساء اليوم الجمعة إلى غاية الحادية عشر من يوم غد السبت.

وفي نشرية ثانية كشفت الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 ملم محليا على الولايات الغربية للوطن.

وستتساقط الأمطار على ولايات عين تموشنت، وهران، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، مستغانم، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، الأغواط والجلفة.وذيك بداية من التاسعة ليلة اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة من يوم غد السبت.

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