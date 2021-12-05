أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة، حذرت من أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم محليا على الولايات الشرقية، يكون مرفوقة بحبات البرد بداية من مساء اليوم إلى غاية الاثنين ليلا.

وستتساقط الأمطار على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة،الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة ميلة، سطيف وبرج بوعريريج

كما حذرت الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا بالولايات الوسطى. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف اليوم إلى غاية زوال يوم غد.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البويرة وعين الدفلى

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