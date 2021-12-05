أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن.
وحسب نشرية خاصة، حذرت من أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم محليا على الولايات الشرقية، يكون مرفوقة بحبات البرد بداية من مساء اليوم إلى غاية الاثنين ليلا.
وستتساقط الأمطار على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة،الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة ميلة، سطيف وبرج بوعريريج
كما حذرت الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا بالولايات الوسطى. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف اليوم إلى غاية زوال يوم غد.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البويرة وعين الدفلى
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إضطراب جوي جديد محمل بأمطار وثلوج بداية من اليوم
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للوطن محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.
وأضافت ذات المصالح أن توقعات الطقس بداية من يوم الأحد إلى غاية الثلاثاء ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية
كما ستكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد إلى صبيحة الغد الإثنين، وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 1000 متر اليوم الأحد لينزل مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين ويخص مرتفعات البليدة، المدية، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، قالمة، تيزي وزو، بجاية ويكون أكثر كثافة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
رياح قوية وأمواج تصل إلى 6 أمتار
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة طيلة نهار اليوم الأحد. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي مساء اليوم ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة الغد الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين ستتراوح علو الأمواج متابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية ليلة الإثنين. وستكون الأجواء صافية ومستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. كما سيدخل إضطراب جوي آخر يوم الخميس محمل بأمطار وثلوج إلى غاية يوم السبت المقبل.
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