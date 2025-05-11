أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على 21 ولاية اليوم!

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن اليوم الأحد.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 30 ملم محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. تستمر إلى غاية الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد على ولايات بني عباس، تيميمون، المنيعة.

كما حذّرت ذات النشرية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الحادية عشر ليلا. على ولايات تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج. سطيف، بجاية، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة و تبسة.

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