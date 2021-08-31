أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد ورياح على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بحبات البرد ورياح قوية.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الامطار تترواح بين 20 إلى 30 ملم، وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية: تيارت، والأغواط، والجلفة، والمدية والمسيلة، والبويرة، وبرج .بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وباتنة، وخنشلة، وأم البواقي، وتبسة، وبسكرة، وأولاد جلال والمغير

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