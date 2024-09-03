أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم على 22 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل

كما أن تساقط الأمطار سيخص ولايات الأغواط، تيارت، الجلفة، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، النعامة، خنشلة، قسنطينة. ،سوق أهراس، أم البواقي ،تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، تمنراست، جانت، برج باجي مختار و إن قزام