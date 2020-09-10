أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد تصل إلى 50 ملم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد على الولايات الشرقية، وحتى الداخلية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، وسوق اهراس.

وأضاف التنبيه، أن كمية الأمطار تصل إلى 50 ملم محليا وتستمر في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

وفي نشرية ثانية تحذر من تساقط أمطار مصحوبة ببرد على الولايات الداخلية تصل كميتها إلى 20 ملم وتستمر طيلة نهار اليوم.

ويتعلق الأمر بولايات أم البواقي، باتنة، تبسة وخنشلة.