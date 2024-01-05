أمطار رعدية غزيرة وبرد بداية من السادسة مساء على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية، من تساقط امطار رعدية مرفوقة ببرد كمية الأمطار.

وتتراوح كمية الأمطار بين 20 الى 30ملم وقد تتعدى 40 ملم محليا. بداية من السادسة مساء اليوم إلى غاية التاسعة من ليلة السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، بومرداس، المدية، البويرة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية تساقط امطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد.

وتتراوح كمية الأمطار تتراوح بين 30 الى 50ملم. وقد تتعدى 60ملم محليا بداية من السادسة من صبيحة يوم السبت. إلى غاية منتصف نهار الأحد على الأقل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة،ـ قالمة، سوق اهراس.