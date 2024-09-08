أمطار رعدية غزيرة وبرد بداية من الواحدة زوالا على 39 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية جد غزيرة محليا. بكميات تتعدى 50 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الأحد.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، والأغواط.

وحذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات تتعدى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثامنة ليلا من نهار اليوم الأحد.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية.

كما حذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات تتعدى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة الواحدة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سطيف، برج بوعريريج. بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس، تبسة، المغير، أولاد جلال والوادي.