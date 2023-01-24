أمطار رعدية غزيرة وبرد بداية من ليلة اليوم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20و 40ملم. وأحيانا تصل إلى 50 ملم محليا وتكون مرفوقة بحبات البرد. بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، وعنابة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20و 40ملم. وتكون مرفوقة بحبات البرد بداية من الساعة التاسعة. من صبيحة يوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة صبيحة يوم الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، وعين الدفلى.