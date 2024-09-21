أمطار رعدية غزيرة وبرد حتى الغد في هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محلياً، حتى يوم غد الأحد.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة قد تتعدى 40 ملم وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وتستمر صلاحية النشرية الخاصة، إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بني عباس، وتندوف.

فيما أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

وقد تتعدى كميات الأمطار المتوقعة 40 ملم، وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وستكون صلاحية النشرية الخاصة بداية من منتصف نهار اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من البيض، وغرداية، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وباتنة، وبسكرة، أولاد جلال، والمغير.