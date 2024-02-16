أمطار رعدية غزيرة وبرد شديد غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية غزيرة. فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 09 و17 درجة بالمناطق الداخلية.

هذل وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالماطق الشمالية، غدا السبت.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس إلى ممطر بشمال الصحراء والواحات بعد الظهيرة، وطقسا مشمسا على باقي المناطق.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و35 درجة، وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.