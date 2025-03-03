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أمطار رعدية غزيرة وبرد على هذه الولايات غدا الثلاثاء

بقلم نادية بن طاهر
أمطار رعدية غزيرة وبرد على هذه الولايات غدا الثلاثاء
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أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات، بداية من فجر يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة، من صبيحة يوم غد الثلاثاء، لتستمر إلى غاية منتصف النهار.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 20 و30 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من بني عباس، بشار، النعامة، البيض. بالإضافة إلى ولايات تلمسان، سيدي بلعباس وسعيدة.

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