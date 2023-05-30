أمطار رعدية غزيرة وبرد على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة، مرفوقة بتساقط حبات برد. يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم، إلى غاية الساعة 22:00.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من البيض، الأغواط والجلفة، غرداية، ميلة وقسنطينة، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وحذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة مرفوقة بحبات برد، يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم. تستمر إلى غاية الساعة 15:00 من يوم غد الأربعاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة والبويرة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو، بجاية، جيجل، المدية وعين الدفلى.