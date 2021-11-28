أمطار رعدية غزيرة وبرد على 12 ولاية بداية من الثالثة زوالا

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد تتعدى 40 ملم محليا. إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية، كمية الأمطار المتوقعة تتعدى 70 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة 15:00 إلى يوم غد على الساعة 18:00

وتتعق الولايات المعنية بكل من تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

نبهت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.

وحسب ذات التنبيه فإن موجة البرد تمس المناطق الشمالية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.

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