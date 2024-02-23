أمطار رعدية غزيرة وبرد على 24 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتعدى محليا 50 ملم بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت، وسعيدة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

و حذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و 40. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.