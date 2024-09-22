أمطار رعدية غزيرة وبرد في 33 ولاية

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما أشار ت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تلمسان، النعامة، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة، البيض، الأغواط، المدية، الجلفة وبشار.

في حين، نبهت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل. في كل من المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل.

وفي تنبيه آخر توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الإثنين. في كل من سكيكدة، عنابة، الطارف، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، غرداية، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، أولاد جلال وبسكرة.