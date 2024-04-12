أمطار رعدية غزيرة وبرودة غدا السبت على هذه المناطق

تشير توقعات الطقس ليوم غد السبت إلى أن الأجواء ستكون مشمسة بالمناطق الغربية. فيما سيكون الطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الوسطى والشرقية.

كما تشير ذات التوقعات إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة بمنطقة الواحات وشمال الصحراء. فيما سيكون الطقس مشمسا بالمناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و 25 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 16 و 36 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال، فيما تصل إلى 60 كلم/سا بالجنوب.