أمطار رعدية غزيرة وبَرَد على هذه الولايات اليوم

بقلم نادية بن طاهر
أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصدر، فإن صلاحية النشرية، ستكون بداية من الساعة الواحدة زوالا، لتستمر إلى غاية الحادية عشر ليلا، بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من خنشلة، أم البواقي، وتبسة.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، بكميات تصل إلى 30 ملم.

وستكون صلاحية النشرية الخاصة بداية من اليوم على الساعة السابعة مساء، إلى غاية الثالثة من صباح غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من المسيلة، وأولاد جلال، وباتنة، وميلة، وسطيف، وقسنطينة، وقالمة، وجيجل، سكيكدة، وعنابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

