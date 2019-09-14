أمطار رعدية غزيرة وبَرَد في الولايات الوسطى والشرقية!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وحبات برد وسط وشرق البلاد.

وذكرت نشرية خاصة أن ولايات الوسط المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من عين الدفلى، المدية، تيزي وزو.

وستكون الأمطار مرتقبة بداية من صبيحة اليوم السبت، إلى غاية منتصف الليل.

وأضافت المصلحة في النشرية ذاتها، أن المناطق الشرقية، المعنية بالأمطار الرعدية وحبات البرد هي كل من أم البواقي، سوق أهراس،قالمة،قسنطينة.

وأشار الديوان، أن صلاحية النشرية، ستكون بداية من زوال اليوم، إلى غاية التاسعة ليلا.

وستتعدى كمية الأمطار –حسب ذات المصلحة- 25 ملم محليا.