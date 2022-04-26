أمطار رعدية غزيرة وثلوج بداية من أمسية الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تغير في حالة الطقس بداية من أمسية يوم غد الأربعاء على المناطق الشمالية للوطن. بسبب قدوم إضطراب جوي من الجهة الغربية محمّل بأمطار وثلوج.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين أن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية غدا الأربعاء. باستثناء بعض السحب التي تكون محملة بأمطار متفرقة على ولايات مستغانم، الشلف، سعيدة، وهران، و سيدي بلعباس. مع درجات حرارة فصلية تصل إلى 28 درجة على المناطق الشمالية، و39 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع ذات المصالح، أنه سرعان ما ستتغير الوضعية الجوية، لتصبح بداية من أمسية الأربعاء غائمة مع أمطار معتبرة على الولايات الغربية.

وأضافت النماذج الرقمية، أن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء ممطرة وباردة. حيث ستعرف المناطق الغربية خلال صبيحة الخميس أمطار معتبرة. لتنتقل تدريجيا خلال الظهيرة إلى المناطق الوسطى والشرقية، على غرار تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، المدية، البويرة، البليدة، الجلفة، الأغواط، بجاية، قسنطينة، عنابة، و سطيف.

كما تتوقع ذات المصالح، أن تكون الأمطار غزيرة ومعتبرة يومي الخميس والجمعة. أين ستتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم على المناطق الوسطى. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج أمسية الخميس والجمعة على المرتفعات الداخلية كالأغواط والبيض.

درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة، ستكون الأجواء باردة بسبب الإضطراب الجوي، أين تتراوح مابين 6 إلى 18 درجة على المناطق الشمالية، ومن 25 إلى 40 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

أما فيما يخص حالة البحر فسيبقى قليل الإضطراب مع رياح من شمالية إلى شمالية شرقية لن تتعدى سرعتها 30 كلم/سا.