أمطار رعدية غزيرة وثلوج بداية من الأربعاء على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط للثلوج بداية من أمسية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية الخاصة بالرصد الجوي، تؤكد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية من شمال أوروبا على الولايات الشرقية والوسطى. خاصة الداخلية منها بداية من أمسية الأربعاء، وسيكون أكثر اعتبارا ونشاطا نهاية الأسبوع.

كما ستعرف الولايات الوسطى والشرقية أجواء غير مستقرة بداية من أمسية الأربعاء بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر يومي الخميس والجمعة.

وتشير ذات النماذج، إلى أن الأسبوع المقبل سيعرف سلسلة من الإضطرابات الجوية المحملة بهواء بارد وأمطار معتبرة مع تراجع في درجات الحرارة القصوى على كافة الولايات الشمالية للوطن.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة فستعرف تراجعا بسبب الإضطراب الجوي، حيث لن تتعدى 16 درجة على الولايات الشمالية للوطن و28 درجة بالجنوب.

أما عن توقعات الطقس بداية من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء، فستبقى الأجواء مشمسة ومستقرة مع درجات حرارة لطيفة. في انتظار دخول الإضطراب الجوي يوم الأربعاء وتتغير الوضعية الجوية.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من الضباب الكثيف الذي سيميز الولايات الساحلية للوطن خلال الصبيحة، والذي سيؤدي إلى رؤية ضعيفة.

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