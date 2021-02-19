أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الشمالية بداية من الأحد

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الداخلية.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية على الولايات الشمالية للوطن غدا السبت.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستبقى ربيعية، وستتراوح مابين 20 إلى 28 درجة على الولايات الشمالية.

وكشفت الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد سيكون هنالك إضطراب جوي نشيط الفعالية وسريع محمّل بأمطار غزيرة.

وسيخص الإضطراب الجوي الولايات الغربية على غرار تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وتيارت.

لتنتقل الأمطار بداية من يوم الإثنين إلى الولايات الوسطى والشرقية، وتصل كميتها إلى 30 ملم محليا.

وستكون الثلوج حاضرة على قمم المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية يوم الإثنين.

وكشفت ذات المصالح، أن الإضطراب الجوي سيكون سريع، حيث ستعود الأجواء إلى الصفاء والإستقرار بداية من يوم الثلاثاء.