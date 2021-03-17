أمطار رعدية غزيرة وثلوج على مرتفعات 800 متر بداية من الجمعة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
أمطار رعدية غزيرة وثلوج على مرتفعات 800 متر بداية من الجمعة
بقلم أمينة داودي

ستشهد الولايات الشمالية للوطن قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج بداية من مساء غد الخميس.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي سيخص بداية الولايات الغربية غدا بأمطار متفرقة.

وستشهد ولايات سعيدة، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، البيض، الاغواط، والجلفة أمطار متفرقة بداية من الرابعة مساء يوم الخميس.

وسيلتحق الإضطراب الجوي بالمناطق الوسطى والشرقية بداية من فجر يوم الجمعة محملا بأمطار وثلوج.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي تصل إلى 800 متر على سطيف، باتنة، الجلفة، الأغواط وسطيف.

وتتوقع ذات المصالح أن تصل كمية الأمطار إلى 50 ملم محليا على السواحل الوسطى والغربية يوم السبت المقبل.

وستخص الأمطار كافة الولايات الشمالية للوطن وحتى شمال الصحراء والواحات.

كما أن سمك الثلوج سيصل إلى 20 سنتمتر من أمسية يوم الجمعة إلى غاية أمسية يوم الأحد المقبل.

وستعرف درجات الحرارة هي الأخرى تراجعا ملحوظا على كافة ولايات الوطن بسبب الإضطراب الجوي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972592

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com