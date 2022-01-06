أمطار رعدية غزيرة وثلوج على هذه الولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الغربية للوطن نهار اليوم الخميس.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، وسعيدة.
وفي نشرية ثانية حذرت ذات المصالح من استمرار تنساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلأى 1100 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس. بالإضافة إلى أن سمك الثلوج سيتراوح مابين 10 إلى 15 سنتيمتر طيلة فترة التساقط.
وأضافت ذات المصالح، أن الثلوج ستخص مرتفعات تلمسان، تيارت، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، والأغواط
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بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط للثلوج أيضا صبيحة اليوم الخميس.
وحسب النماذج الرقمية الخاصة بالرصد الجوي، تؤكد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية من شمال أوروبا على الولايات الشرقية والوسطى. خاصة الداخلية منها نهاية هذا الأسبوع. أين ستكون الأجواء شتوية بامتياز وباردة.
كما ستعرف الولايات الوسطى و الشرقية أجواء غير مستقرة بداية من أمسية الأربعاء بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر يومي الخميس و الجمعة. وستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث لن تتعدى 16 درجة على الولايات الشمالية
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في الولايات الغربية من الوطن. كما ستصل كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من منتصف الليل إلى منتصف نهار الخميس. على ولايات تلمسان، عين تموشنت ومستغانم، وهران، وغليزان. معسكر، سيدي بلعباس وسعيدة.