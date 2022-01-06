أمطار رعدية غزيرة وثلوج على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الغربية للوطن نهار اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، وسعيدة.

وفي نشرية ثانية حذرت ذات المصالح من استمرار تنساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلأى 1100 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس. بالإضافة إلى أن سمك الثلوج سيتراوح مابين 10 إلى 15 سنتيمتر طيلة فترة التساقط.

وأضافت ذات المصالح، أن الثلوج ستخص مرتفعات تلمسان، تيارت، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، والأغواط

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