أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، مع تساقط ثلوج كثيفة على عدة مرتفعات بداية من نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة 15:00 اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تيبازة، المدية، عين الدفلى، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، سعيدة، النعامة، تيارت، الأغواط. الجلفة، البيض، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، بشار، بني عباس و تيميمون

كما أفاد تنبيه آخر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الساعة 18:00 اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. وهذا على ولايات تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض والنعامة.

