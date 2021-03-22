أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة على هذه الولايات

وجهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تنبيها باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30ملم محليا إلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه، في كل من بجاية وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والطارف وسوق أهراس وميلة.

كما تضمن تنبيه ثاني، لذات المصالح، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا، إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه، في كل من البليدة والبويرة والعاصمة والمدية وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وبرج بوعريريج وتيزي وزو.

كما وجهت ذات المصالح، تنبيها باستمرار تساقط ثلوح كثيفة، بسمك يتعدى 20 سم على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر.

وسيستمر تساقط الثلوج، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

وسيكون تساقط الثلوج، على ولايات بجاية وجيجل وسطيف وقالمة وقسنطينة وسوق أهراس.

بالإضافة إلى ولايات، ميلة وأم البواقي وباتنة وتبسة وتيزي وزو وبرج بوعريريج وخنشلة.