أمطار رعدية غزيرة وحرارة شديدة في هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الداخلية. وتسجيل موجة حر في الجنوب.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

كما حذرت في نشرية خاصة من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالجنوب أين ستتعدى 49 درجة على ولايات تيميمون، إن قزام، برج باجي مختار ، إن صالح، وأدرار، المنيعة وورقلة.